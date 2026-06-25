Павшинский мост в Туле отремонтируют более чем за 91 млн рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле ищут подрядчика для масштабного обновления Павшинского моста, который перекинут через реку Воронку. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок. Начальная стоимость контракта на проведение капитального ремонта сооружения составляет 91,2 млн рублей.

Согласно техническому заданию, строителям предстоит полностью обновить основное дорожное полотно. Процесс включает в себя фрезерование пришедшего в негодность асфальта, укладку нового слоя гидроизоляции и ряд других сопутствующих мероприятий. Отдельное внимание будет уделено участкам, расположенным непосредственно под трамвайными путями, где также потребуется восстановление покрытия.

Помимо основных работ по ремонту проезжей части и трамвайных путей, подрядчик обязан установить временные дорожные знаки и специальные ограждения для безопасности движения. Завершающим этапом станет нанесение 540 метров свежей разметки с использованием термопластика. Весь комплекс строительных мероприятий должен быть завершен не позднее ноября 2026 года.