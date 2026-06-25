26-летнего курьера из Подмосковья арестовали за обман 77-летней пенсионерки из Узловского района. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный отдел ОМВД России по Узловскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантом стал 26-летний неработающий житель Московской области, который ранее не имел проблем с законом. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в отношении 77-летней местной жительницы.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в марте этого года. На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который под предлогом оформления крупной финансовой выплаты убедил пожилую женщину обналичить все свои сбережения. Следуя указаниям афериста, пенсионерка сняла со счетов 1 миллион 500 тысяч рублей и передала всю сумму курьеру, который дожидался ее прямо у подъезда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след злоумышленника. К моменту установления личности фигурант уже находился в руках правоохранителей — его задержали коллеги из Брянской области за совершение аналогичного преступления на территории их региона. Столкнувшись с неопровержимыми уликами, молодой человек полностью признал свою вину и дал подробные показания.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он помещен в следственный изолятор. Оперативники предполагают, что задержанный выступал лишь исполнителем-курьером в крупной преступной схеме и может быть причастен к целой серии подобных эпизодов в различных субъектах Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются новые факты его противоправной деятельности.