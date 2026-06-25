В Тульской области изъяли фальсифицированную молочную продукцию и оштрафовали местные заводы. Фото: Алексей ФОКИН.

В 1 квартале текущего года специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» провели масштабные лабораторные исследования молочной продукции. Всего было проанализировано 838 проб на физико-химические, санитарно-химические и микробиологические показатели. Образцы отбирались в торговых точках, заведениях общепита, школах и детских садах, а также непосредственно на региональных молокоперерабатывающих комбинатах.

Результаты тестов показали, что 4,9% образцов не прошли микробиологическую проверку, а 3,2% оказались фальсификатом. Эксперты выявили немолочные жиры в 12 партиях сливочного масла, творога и мороженого. Эта некачественная продукция была произведена в Рязанской, Ростовской, Челябинской, Московской, Липецкой, Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае. Недопустимые факты выявлялись не только в обычных магазинах, но и в столовых детских образовательных учреждений. В итоге 78 кг опасной молочной продукции были забракованы, а по фактам нарушений возбуждены административные дела.

Параллельно надзорное ведомство проверило 7 местных предприятий. В списке фигурируют ООО «Кимовскмолпрод», АО «Арсеньевский маслодельный завод», ООО «Чекалинский молочный завод», ОАО «Алексинский городской молочный завод», ОАО «Одоевский маслозавод», ООО «ПХ Лазаревское» и ООО «Ордена Ленина Племзавод Новая жизнь им. И.М. Семенова». Из-за нарушений санитарных норм в производственных цехах к ответственности привлекли 9 раз. В частности, ООО «Кимовскмолпрод» наказали по части 1 статьи 14.43 КоАП за проблемы с прослеживаемостью товаров. А у ООО «ПХ Лазаревское» эксперты забраковали пробу творога с жирностью 5,0%, что повлекло возбуждение дела по части 2 статьи 14.43 КоАП.

Помимо карательных мер, ведомство активно занимается профилактикой. За 3 месяца года инспекторы совершили 171 визит на объекты оборота молочной продукции и выдали 25 официальных предостережений о недопустимости нарушений. Контроль за качеством и безопасностью молочных изделий на территории региона продолжается.