Житель Донского, избивший четырех человек в магазине, предстанет перед судом. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура города Донского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 37-летнего местного жителя, который ранее уже был осужден за разбой. Теперь ему инкриминируют хулиганство с применением насилия и использованием предметов в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Инцидент произошел 12 апреля 2026 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов на улице Октябрьская микрорайона Центральный, мужчина устроил беспорядки. Сначала он начал демонстрировать посетителям нож и угрожать его применением, а затем перешел к физическому насилию, нанеся удары рукой четырем гражданам. В результате действий злоумышленника пострадавшие получили травмы и моральный ущерб.

Материалы уголовного дела переданы в Донской городской суд Тульской области для рассмотрения по существу и вынесения приговора.