В Тульском кремле откроется выставка редких икон Богоматери. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульском кремле стартует масштабная экспозиция, посвященная образам Богоматери. Коллекция охватывает период с 16 по начало 20 века. В создании выставки приняли участие Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также Тульское музейное объединение.

Общая численность представленных работ составляет 24 экземпляра. Зрители смогут увидеть как старинные «Умиление», «Одигитрию» и «Знамение», так и широко почитаемые «Всех скорбящих Радость» и «Богоматерь Державную».

Особый интерес у гостей вызовут святыни, ранее находившиеся в иконостасе Успенского собора. Эти уникальные реликвии были бережно сбережены в фондах и теперь доступны для широкого просмотра.