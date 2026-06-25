В Туле предпринимателю запретили продавать зараженную сальмонеллой птицу

В Туле предпринимателю запретили продавать зараженную сальмонеллой птицую Фото: Алексей ФОКИН.

Тульскому индивидуальному предпринимателю Е.А. Ковтун объявлено официальное предостережение из-за нарушения требований безопасности пищевой продукции. Поводом для надзорных мер стал межведомственный обмен информацией. Коллеги из Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям передали данные в управление по Москве, Московской и Тульской областям о выявленных нарушениях.

Согласно информации из компонента «Сирано» системы ФГИС «ВетИС», в продукции «Полуфабрикат рубленый в оболочке из мяса птицы замороженный» марки «Хуторской» с мясом индейки были обнаружены бактерии рода Salmonella. Товар произведен ООО «Саратовский птицекомбинат «Курников».

В ходе мониторинга компонента «Меркурий» специалисты выяснили, что партия зараженной продукции общим весом 999,9 кг была поставлена в адрес тульского бизнесмена.

В июне 2026 года надзорное ведомство вынесло предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. От ИП требуют немедленно изъять из обращения опасные полуфабрикаты саратовского производства. Также от него ожидают полного исключения из оборота любых пищевых товаров, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний и их токсины, которые представляют прямую угрозу здоровью потребителей.