26 июня в Туле ограничат остановку и стоянку транспорту на площади Ленина и улице Менделеевской. Фото: Алексей ФОКИН.

26 июня в Туле введут временные ограничения дорожного движения в центральной части города. Такие меры примут для обеспечения безопасности во время проведения региональной акции «Ночь в ЗАГСе». Ограничения будут действовать на протяжении всех суток, начиная с 00:00 и до 23:59.

Под запрет попадет непосредственно сама площадь Ленина. Кроме того, водителям нельзя будет парковаться на парковочном пространстве, которое расположено вдоль площади на отрезке от улицы Советской до улицы Менделеевской. Дополнительно закроют для стоянок четную сторону улицы Менделеевской, а именно парковку, которая прилегает к дому 8.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.