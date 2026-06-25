Тульские приставы изъяли ножи и мультитулы у посетителей судов. Фото: Алексей ФОКИН.

В июне 2026 года сотрудники силового блока УФССП России по Тульской области пресекли сразу несколько попыток проноса опасных предметов в местные суды. Первым инцидентом стал случай в Тульском областном суде. Мужчина 1981 года рождения прошел инструктаж и подписал ознакомление с запретным списком вещей. На прямой вопрос пристава о наличии запрещенных предметов он ответил отрицательно. Однако при досмотре рюкзака посетителя сотрудник службы обнаружил и конфисковал мультитул.

Буквально на следующий день другой нарушитель 1994 года рождения попытался пронести нож с 10-сантиметровым лезвием в здание судебного участка Белевского района. Бдительный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов вовремя заметил опасность и не допустил пронос холодного оружия. Похожие ситуации зафиксировали и в других районах области. В Щекинском межрайонном суде и в Белеве, где работает постоянное судебное присутствие Суворовского суда, посетители также пытались пронести в личных вещах складные ножи.

За подобные действия всем задержанным грозит административная ответственность. В отношении каждого нарушителя составлены протоколы по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за неисполнение законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих правила поведения в здании суда.