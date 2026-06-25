Туляк осужден условно на 3,5 года за хранение более килограмма марихуаны Фото: Алексей ФОКИН.

Зареченский районный суд Тулы признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. С апреля 2025 года по апрель 2026-го мужчина, сам употреблявший наркотики, хранил по месту жительства средство каннабис (марихуану) общей массой 1 157,3 грамма, что относится к крупному размеру, а также части растений конопли массой 44 грамма, что относится к значительному размеру.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, постановив считать его условным с испытательным сроком 3 года. На осужденного возложены дополнительные обязанности.

Приговор не вступил в законную силу.