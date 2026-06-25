Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2026 9:30

Туляк осужден условно на 3,5 года за хранение более килограмма марихуаны

Наркотики требовались ему для личного употребления
Игорь КОПЫТОВ
Туляк осужден условно на 3,5 года за хранение более килограмма марихуаны

Туляк осужден условно на 3,5 года за хранение более килограмма марихуаны

Фото: Алексей ФОКИН.

Зареченский районный суд Тулы признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. С апреля 2025 года по апрель 2026-го мужчина, сам употреблявший наркотики, хранил по месту жительства средство каннабис (марихуану) общей массой 1 157,3 грамма, что относится к крупному размеру, а также части растений конопли массой 44 грамма, что относится к значительному размеру.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, постановив считать его условным с испытательным сроком 3 года. На осужденного возложены дополнительные обязанности.

Приговор не вступил в законную силу.