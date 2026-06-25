Суд признал вдову погибшего тульского бойца СВО недостойным наследником. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы добилась справедливости в наследственном споре вокруг имущества погибшего на специальной военной операции бойца. Ранее суд 1-й инстанции отказал матери погибшего военнослужащего в иске о признании его супруги недостойным наследником. Однако надзорное ведомство не согласилось с таким вердиктом и внесло апелляционное представление.

В ходе разбирательства выяснились важные обстоятельства. Погибший военнослужащий получил денежную компенсацию за ранение и на эти средства купил квартиру. Супруги заранее заключили брачный договор, по которому данная недвижимость перешла в его единоличную собственность. После гибели бойца его вдова, прекрасно зная о существовании других наследников 1-й очереди, в тот же день перевела все денежные средства с банковских счетов покойного мужа на свои личные счета.

Благодаря настойчивости прокурора и предоставленным доказательствам апелляционный суд полностью пересмотрел свое первоначальное решение. В итоге вдову военнослужащего официально признали недостойным наследником. Теперь все имущество покойного защитника Отечества по закону перейдет в собственность его родителей.