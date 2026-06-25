Шесть музыкантов Тульской филармонии стали лауреатами государственной стипендии для деятелей культуры Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Союз концертных организаций России объявил имена стипендиатов государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства.

Среди 190 лауреатов - шесть музыкантов Тульской областной филармонии со своими проектами. Владимир Аленичев - с проектом «Ступеньки мастерства», Яков Соловьев - с авторской программой «В компании гардемаринов», Марина Федосеева - с проектом «Услада+», Владислав Белоусов - с оперой «Золотой петушок» в рамках «Кремлевской оперы», Алексей Симоновский - с циклом «Не просто концерт», Николай Шульдешов - с циклом авторских песен «Моя славная Тула».

Также артистки филармонии Яна Белоусова и Ольга Семенихина награждены дипломами Большой оркестровой премии «440 герц».