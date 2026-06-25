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НовостиЗвезды25 июня 2026 8:47

Шесть музыкантов Тульской филармонии стали лауреатами государственной стипендии для деятелей культуры

Две артистки также награждены дипломами премии «440 герц»
Игорь КОПЫТОВ
Шесть музыкантов Тульской филармонии стали лауреатами государственной стипендии для деятелей культуры

Шесть музыкантов Тульской филармонии стали лауреатами государственной стипендии для деятелей культуры

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Союз концертных организаций России объявил имена стипендиатов государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства.

Среди 190 лауреатов - шесть музыкантов Тульской областной филармонии со своими проектами. Владимир Аленичев - с проектом «Ступеньки мастерства», Яков Соловьев - с авторской программой «В компании гардемаринов», Марина Федосеева - с проектом «Услада+», Владислав Белоусов - с оперой «Золотой петушок» в рамках «Кремлевской оперы», Алексей Симоновский - с циклом «Не просто концерт», Николай Шульдешов - с циклом авторских песен «Моя славная Тула».

Также артистки филармонии Яна Белоусова и Ольга Семенихина награждены дипломами Большой оркестровой премии «440 герц».