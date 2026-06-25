В Тульской области нейтрализовали свыше 13,3 миллиона хакерских атак с начала года. Фото: Алексей ФОКИН.

С начала текущего года в регионе зафиксировано и успешно нейтрализовано свыше 13,3 миллиона попыток несанкционированного вмешательства в работу локальных интернет-ресурсов. Параллельно с этим меры киберзащиты позволили отсеять более 1,3 миллиарда подозрительных сетевых запросов, исходящих из недружественных государств. Кроме того, в черный список занесены свыше 1300 вредоносных IP-адресов и доменных имен. Благодаря оперативным действиям специалистов, все выявленные инциденты были мгновенно локализованы, что обеспечило бесперебойное функционирование государственных электронных сервисов.

Важным направлением работы остается превентивное выявление слабых мест в программном обеспечении. За первые шесть месяцев текущего периода эксперты устранили 41 критическую и 284 уязвимости высокого уровня риска. Для повышения надежности цифровых ресурсов региона продолжает привлекаться пул независимых исследователей безопасности, которые помогают находить потенциальные угрозы до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Параллельно с техническим усилением защиты ведется масштабная работа по повышению цифровой грамотности населения. В школах и летних оздоровительных лагерях регулярно проводятся тематические занятия, посвященные безопасному поведению в сети. Уже охвачено более 20 тысяч учащихся. Для информирования взрослых граждан функционирует специализированный интернет-портал, где публикуются разборы актуальных мошеннических схем и советы по защите персональных данных. Ресурс уже собрал более 10 тысяч посещений, а свыше тысячи человек проверили свою осведомленность с помощью онлайн-тестирования.