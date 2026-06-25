Тульский велотрек примет первенство города по велоспорту. Фото: Алексей ФОКИН.

25 и 26 июня на базе тульского велотрека состоится первенство города по велосипедному спорту. Соревнования обещают стать ярким спортивным событием, где местные атлеты будут бороться за титулы сильнейших.

Программа турниров включает в себя несколько захватывающих дисциплин. Спортсмены будут соревноваться в гите на 200 метров с места, классическом спринте, заезде на 2 круга, а также в гите на 1 километр с ходу парами. Стартовые заезды в оба соревновательных дня будут даны ровно в 11:00.