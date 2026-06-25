В Туле на сцене драмтеатра прошли гастроли Малого театра России со спектаклем «Смута. 1609–1611 гг.»

Фото: Алексей ФОКИН.
На сцене Тульского академического театра драмы прошли гастроли Государственного академического Малого театра России в рамках программы «Большие гастроли» по направлению «Ведущие театры» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры. Зрителям представили постановку по произведению Владимира Мединского, посвященную Смутному времени и обороне Смоленска от польских интервентов.
В спектакле были заняты народные и заслуженные артисты, а также студенты Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина.
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