При пожаре в тульской квартире на улице Демонстрации погибла 68-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб.

24 июня в Тульской области ликвидировали три техногенных пожара, спасатели выезжали на три ДТП. На улице Демонстрации в Туле загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома, эвакуированы 2 детей и 16 взрослых, погибла 68-летняя женщина. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Также горела солома в тюках в деревне Голохвастово (400 кв. м) и грузовой автомобиль на 628-м километре трассы Р-132 в Новомосковском округе. Пострадавших в этих пожарах нет.

Спасатели привлекались к ликвидации последствий трех ДТП в Алексине, Новомосковске и Киреевском районе.