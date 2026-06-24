25 июня в Туле без электричества останутся жители Пролетарской Площадки и центра города

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Н. Руднева, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 54-а, 54-б; ул. Станиславского, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 31; Демидовская пл., 8;
с 9:00 до 17:00 - ул. Мира, 32-44 (чётн.), 28; ул. Оружейная, 4-22 (чётн.), 7; пер. Танковый, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); пер. Стандартный, 15-31 (нечётн.), 18-32 (чётн.); пер. Броневой, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); 2-й Парковый пер. 1-21 (нчётн.), 2-20 (чётн.); ул. Вересаева, 122, 124, 126; ул. Мира, 18-26 (чётн.), 24-а; пер. Гусеничный, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.); пер. Стандартный, 8, 10; 1-й Полюсный пр-зд, 2-8 (чётн.), 1, 3, 5; ул. Болотова, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е, 2-ж, 11-а, 19-а, 22-а; ул. Кабакова, 38; 18-й пр-зд, 4, 6, 8; ул. Чмутова, 85-99 (нечётн.), 85-а, 85-б, 85-г, 101-а; 6-й пр-зд, 1-б; 2-й проезд Металлургов, 10;
с 9:00 до 17:30 - ул. Дрейера, 14;
с 13:00 до 16:30 - ул. К. Маркса, 2-48 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 1, 26, 26-а, 28, 54, 54-а; ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.), 1-а, 29-а, 3-а; ул. Осташева, 10, 22; Демидовская плотина 47-51.