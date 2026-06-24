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НовостиОбщество24 июня 2026 14:21

15 тульских детей досрочно вернули домой из закрывшегося лагеря «Артек»

Они продолжат отдых в пределах области
Игорь КОПЫТОВ
15 тульских детей досрочно вернули домой из закрывшегося лагеря «Артек»

15 тульских детей досрочно вернули домой из закрывшегося лагеря «Артек»

Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области 15 детей, вернувшихся участвовавших в смене «Искусство создавать» в «Артеке» из-за приостановки работы лагеря, бесплатно отдохнут в региональных лагерях.

Приостановка работы «Артека» и других детских лагерей Крыма до 1 сентября связана с мерами безопасности на фоне участившихся атак на полуостров. По поручению губернатора Дмитрия Миляева для ребят оперативно организовали обратную дорогу с питанием и сопровождением. Глава региона также поручил компенсировать родителям все финансовые затраты, включая дорогу и стоимость путёвок, а также организовать бесплатный отдых детей в тульских оздоровительных лагерях. Лагерь «Звездный» уже готов всех их принять.