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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:02

Последнего из трех похитителей знакомого приговорили к 6 годам колонии строгого режима в Узловой Тульской области

Также его осудили за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД
Игорь КОПЫТОВ
Последнего из трех похитителей знакомого приговорили к 6 годам колонии строгого режима в Узловой Тульской области

Последнего из трех похитителей знакомого приговорили к 6 годам колонии строгого режима в Узловой Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд признал виновным в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) мужчину, который 3 сентября 2025 года вместе с соучастниками насильно вывез знакомого из Серпухова в Узловую и удерживал в квартире до обнаружения полицией.

В декабре 2025 года двое других фигурантов уже осуждены. Скрываясь от следствия, 13 ноября третий был остановлен на трассе в Смоленской области и предложил инспекторам ДПС взятку, чтобы его личность не установили. Сотрудники отказались и сообщили о попытке подкупа.

Суд назначил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.