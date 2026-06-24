Пенсионер из Щекино получит 100 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре. Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино прокуратура добилась справедливости для 69-летнего местного жителя, который является инвалидом 3-й группы. Мужчина серьезно пострадал из-за халатности коммунальных служб и получил денежную компенсацию.

Инцидент произошел в марте 2026 года. Пенсионер шел по тротуару на пересечении улиц Ленина и Льва Толстого, когда потерял равновесие и упал. Причиной стала своевременно неубранная наледь на пешеходной зоне. На помощь пострадавшему оперативно пришли сотрудники ДПС, которые патрулировали данный участок. Они немедленно доставили мужчину в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом левой бедренной кости со смещением. Для восстановления здоровья потребовалось сложное хирургическое вмешательство — тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава.

Для защиты прав пожилого туляка прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Судебный орган полностью согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования. Виновная сторона обязана выплатить пострадавшему пенсионеру 100 000 рублей.