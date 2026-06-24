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НовостиОбщество24 июня 2026 14:02

Пенсионер из Щекино получит 100 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре

Суд удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда после падения 69-летнего инвалида на наледи
Михаил КОРЕНЮГИН
Пенсионер из Щекино получит 100 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре.

Пенсионер из Щекино получит 100 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино прокуратура добилась справедливости для 69-летнего местного жителя, который является инвалидом 3-й группы. Мужчина серьезно пострадал из-за халатности коммунальных служб и получил денежную компенсацию.

Инцидент произошел в марте 2026 года. Пенсионер шел по тротуару на пересечении улиц Ленина и Льва Толстого, когда потерял равновесие и упал. Причиной стала своевременно неубранная наледь на пешеходной зоне. На помощь пострадавшему оперативно пришли сотрудники ДПС, которые патрулировали данный участок. Они немедленно доставили мужчину в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом левой бедренной кости со смещением. Для восстановления здоровья потребовалось сложное хирургическое вмешательство — тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава.

Для защиты прав пожилого туляка прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Судебный орган полностью согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования. Виновная сторона обязана выплатить пострадавшему пенсионеру 100 000 рублей.