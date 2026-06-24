За избиение девушки стулом Суворовский суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ за нанесение побоев с применением металлического стула.

В феврале этого года в ходе ссоры в квартире в Суворове мужчина, имеющий непогашенную судимость, нанес девушке не менее восьми ударов рукой и стулом по лицу и телу. Телесные повреждения не причинили вреда здоровью.

Суд назначил наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы и штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.