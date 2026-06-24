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НовостиОбщество24 июня 2026 13:18

Выпускник из Новомосковска Иван Стольников стал призером олимпиады «Умницы и умники»

В прошлом году, будучи десятиклассником, он уже стал победителем регионального этапа
Игорь КОПЫТОВ
Выпускник из Новомосковска Иван Стольников стал призером олимпиады «Умницы и умники». Фото: скрин из видео "Первого канала".

Выпускник из Новомосковска Иван Стольников стал призером олимпиады «Умницы и умники». Фото: скрин из видео "Первого канала".

Иван Стольников из Новомосковска успешно Тульской области прошел региональный отбор и несколько этапов легендарной телевизионной олимпиады, а в финале 34-го сезона стал ее призером. Награда Ивана - льготы при поступлении в МГИМО и другие вузы. Результат олимпиады приравнивается к 100 баллам профильного ЕГЭ по выбранной специальности.

Финальная игра на тему «Знаменитые россияне, оставшиеся за границей» вышла в эфир Первого канала 20 июня. В финале Иван выступал в роли теоретика. Решающим стал вопрос об Ольге Хохловой и Елене Дьяконовой, на который он ответил правильно и получил заветный орден - ключ к поступлению в МГИМО. В прошлом году, будучи десятиклассником, он уже стал победителем регионального этапа олимпиады в Тульской области.

В планах Ивана - поступление на направление «Международная журналистика», но окончательное решение о вузе он пока не принял.

Выпускник из Новомосковска Иван Стольников стал призером олимпиады «Умницы и умники». Фото: скрин из видео "Первого канала".

Выпускник из Новомосковска Иван Стольников стал призером олимпиады «Умницы и умники». Фото: скрин из видео "Первого канала".