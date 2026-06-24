Тульский ветеран СВО получил положенные выплаты после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области восстановлены социальные права участника СВО и его семьи. В региональную прокуратуру обратился ветеран боевых действий, который пожаловался на отказ в предоставлении положенных ему мер государственной поддержки.

Во время выполнения боевых задач мужчина получил ранение, что подтверждено соответствующими документами. Несмотря на наличие официального статуса ветерана и установленной 3 группы инвалидности, ему не перечисляли компенсацию за полученную травму.

Кроме того, не производилась единовременная выплата, которая по закону полагается несовершеннолетнему ребенку военнослужащего как члену его семьи.

Для защиты законных интересов бойца и его ребенка надзорное ведомство подготовило и направило в суд исковое заявление. Судебный орган полностью встал на сторону защитника Отечества и удовлетворил требования прокурора. В результате права ветерана боевых действий и его ребенка на получение соответствующих региональных выплат были успешно защищены.