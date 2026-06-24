В Туле 25 июня отключат холодную воду на улицах Галкина, Октябрьской и М. Горького. Фото: Алексей ФОКИН.

25 июня 2026 года в Туле временно прекратят подачу холодного водоснабжения. АО «Тулагорводоканал» начнет ремонтно-восстановительные работы в 10:00. Ограничения продлятся вплоть до полного завершения всех необходимых манипуляций.

Причиной отключения станет устранение неполадок по адресу: улица Галкина, дом 29а. Без воды останутся жители нескольких близлежащих домов. Под отключение попадут объекты на улице Галкина (дома 25, 29, 30, 30а и 32), на улице Октябрьской (дома 69, 77 и 79к2), а также на улице М. Горького (дома 1 и 1а).

После того как специалисты восстановят подачу ресурса, возможны временные неудобства. Водоканал предупреждает, что качество воды может ухудшиться. Из кранов некоторое время будет идти мутная вода с повышенным содержанием железа.