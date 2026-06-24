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НовостиСпорт24 июня 2026 11:50

Воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин стал игроком тульского «Арсенала»

24-летний полузащитник ранее выступал за «Балтику», «КАМАЗ» и «Торпедо» и имеет в активе 2 чемпионских титула
Михаил КОРЕНЮГИН
Воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин стал игроком тульского «Арсенала».

Воспитанник «Зенита» Даниил Шамкин стал игроком тульского «Арсенала».

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» официально объявил о пополнении в своем составе. Ряды команды пополнил 24-летний полузащитник Даниил Шамкин. Новый игрок хорошо известен в российских футбольных кругах, поскольку он является воспитанником академии петербургского «Зенита». За время своей профессиональной карьеры хавбек успел получить игровой опыт во всех командах клубной вертикали питерцев.

Помимо выступлений за структуры «Зенита», Даниил успел поиграть в составе сразу нескольких других отечественных клубов. В разное время он защищал цвета «Балтики», «КАМАЗа» и «Торпедо».

В копилке достижений нового футболиста «Арсенала» присутствуют весьма серьезные трофеи, завоеванные еще в форме питерского клуба. Шамкин является обладателем Кубка России, а также 2-кратным чемпионом страны в составе сине-бело-голубых.