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НовостиОбщество24 июня 2026 11:28

Должник из Богородицка выплатил алименты после угрозы лишения прав

Мужчина уклонялся от выплаты 235 тысяч рублей на содержание дочери до вмешательства приставов
Михаил КОРЕНЮГИН
Должник из Богородицка выплатил алименты после угрозы лишения прав.

Должник из Богородицка выплатил алименты после угрозы лишения прав.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Богородицке 45-летний мужчина нашел средства для полного погашения алиментной задолженности только после вмешательства судебных приставов. В местном отделении ведомства велось дело о взыскании с отца 235 тысяч рублей на содержание его дочери 2015 года рождения. Должник всячески избегал финансовых обязательств перед ребенком. Он официально не был трудоустроен, а какого-либо ценного имущества в его собственности не числилось.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что у неплательщика имеется действующее водительское удостоверение. На основании этого факта пристав вынес постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством. Эта действенная мера моментально подействовала на уклоняющегося отца. Опасаясь потерять возможность водить автомобиль, мужчина в кратчайшие сроки изыскал необходимую сумму и в полном объеме погасил накопившийся долг перед своей дочерью.