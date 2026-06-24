Должник из Богородицка выплатил алименты после угрозы лишения прав. Фото: Алексей ФОКИН.

В Богородицке 45-летний мужчина нашел средства для полного погашения алиментной задолженности только после вмешательства судебных приставов. В местном отделении ведомства велось дело о взыскании с отца 235 тысяч рублей на содержание его дочери 2015 года рождения. Должник всячески избегал финансовых обязательств перед ребенком. Он официально не был трудоустроен, а какого-либо ценного имущества в его собственности не числилось.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что у неплательщика имеется действующее водительское удостоверение. На основании этого факта пристав вынес постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством. Эта действенная мера моментально подействовала на уклоняющегося отца. Опасаясь потерять возможность водить автомобиль, мужчина в кратчайшие сроки изыскал необходимую сумму и в полном объеме погасил накопившийся долг перед своей дочерью.