С начала года 253 подростка и 136 детей в Тульской области попались на нарушениях ПДД за рулем мототранспорта. Фото: Алексей ФОКИН.

С наступлением теплых дней на дорогах региона резко выросло количество мототехники. К сожалению, многие байкеры и владельцы скутеров игнорируют элементарные правила безопасности. Они регулярно превышают скорость, устраивают опасные гонки и шумят по ночам, лишая местных жителей спокойного сна.

Особую обеспокоенность сотрудников ГИБДД вызывает возраст нарушителей. В подавляющем большинстве случаев рулем мотоцикла или мопеда управляют лица, не достигшие совершеннолетия.

Только за текущий период стражи порядка выявили большое количество таких фактов. В результате 253 материала в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет и еще 136 протоколов на детей до 15 лет направлены в комиссии по делам несовершеннолетних. Там рассмотрят вопросы привлечения к ответственности как самих юных лихачей, так и их родителей.

Чтобы пресечь беспредел на дорогах, Госавтоинспекция обращается к сознательности граждан. Автоинспекторы настоятельно просят туляков не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о фактах опасного вождения и нарушениях закона со стороны мотоциклистов.