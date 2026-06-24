За пьяное вождение и употребление алкоголя после ДТП житель Кимовского района Тульской области лишился прав Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья признал кимовчанина виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за два нарушения: употребление алкоголя после ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Вечером 31 мая на автодороге у села Хитровщина водитель «Лада Нива» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. После этого он выпил спиртное, что запрещено ПДД до освидетельствования, а затем попытался покинуть место ДТП за рулем в состоянии опьянения.

Суд назначил за каждое нарушение штраф по 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года - суммарно 3 года лишения прав. Постановления не вступили в силу.