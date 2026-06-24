Суд в Тульской области взыскал с ООО «Полимердор» 56,6 тысяч рублей за задержку зарплаты бывшему сотруднику Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд удовлетворил иск мужчины к ООО «Полимердор» о взыскании компенсации за задержку заработной платы и морального вреда. Истец работал начальником смены в обособленном подразделении в Узловой и уволился 29 января 2026 года из-за задолженности по зарплате с сентября 2025 года. На момент увольнения долг составлял 319 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства ответчик выплатил основную сумму, истец от этой части требований отказался. Суд взыскал 36,6 тыс. рублей компенсации за задержку, 15 тыс. рублей морального вреда и 5 тыс. рублей расходов на юруслуги — всего 56,6 тыс. рублей, а также госпошлину 7 тыс. рублей в бюджет.

Решение не вступило в силу.