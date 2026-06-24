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НовостиПроисшествия24 июня 2026 10:45

Телефонные мошенники похитили у жителей Тульской области более 2 миллионов рублей

22-летний туляк перевел лжесотруднику Росфинмониторинга более 1 миллиона рублей на безопасный счет
Михаил КОРЕНЮГИН
Телефонные мошенники похитили у жителей Тульской области более 2 миллионов рублей.

Телефонные мошенники похитили у жителей Тульской области более 2 миллионов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие 24 часа стражи порядка зарегистрировали 4 заявления от граждан, обманутых криминальными элементами. В ловушку злоумышленников попали люди в возрасте от 22 до 56 лет. Суммарный материальный ущерб от противоправных действий аферистов превысил 2 миллиона 275 тысяч рублей.

Самую крупную потерю понес 22-летний парень из Зареченского округа Тулы. В период с 12 по 17 июня ему на мобильный телефон неоднократно звонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Аферист убедил молодого человека, что его накоплениям угрожает опасность несанкционированного списания, и предложил перевести их на специальный защищенный счет. Доверившись лживым словам, парень собственноручно отправил мошеннику 1 миллион 49 тысяч рублей.

По факту хищения следователь следственной части отдела полиции Зареченского округа УМВД России по Туле возбудил уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество в особо крупном размере.