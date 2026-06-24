Турфирма оставила туляка без отдыха и денег: суд взыскал более 600 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2025 года житель Тульской области заключил с ООО «Гранд» договор на тур в Египет стоимостью 416 тысяч рублей и полностью оплатил поездку. Однако компания не выполнила обязательства: турист не получил ни ваучера, ни билетов, ни страховки. Офис турфирмы закрылся, на звонки никто не отвечал. Претензия о возврате денег осталась без ответа.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилось в суд в защиту прав потребителя.

Суд расторг договор и взыскал с компании 624 тысячи рублей: 416 тысяч — сумма оплаты и 208 тысяч — штраф за отказ добровольно вернуть деньги.