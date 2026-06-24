В Щекино двое мужчин осуждены за разбойное нападение на 74-летнюю пенсионерку Фото: материалы пресс-служб.

Щекинский межрайонный суд вынес приговор в отношении двух жителей региона, признанных виновными в разбое с незаконным проникновением в жилище.

24 января обвиняемые в пьяном состоянии через незапертую дверь зашли в квартиру 74-летней женщины. Угрожая насилием, они потребовали у неё деньги и похитили 25 тысяч рублей. В попытке выйти из квартиры один из злоумышленников оттолкнул пенсионерку, и она упала.

Кроме того, один из фигурантов, в отношении которого установлен административный надзор, после освобождения из мест лишения свободы не явился в полицию для постановки на учет и сменил место жительства.

Суд приговорил каждого из злоумышленников к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.