Фотоловушки в «Тульских засеках» сняли игры подрастающих лисят Фото: Алексей ФОКИН.

Национальный парк «Тульские засеки» опубликовал новые кадры с фотоловушек, на которых запечатлены подрастающие лисята. Малыши с увлечением играют, а за их вознёй внимательно наблюдает мать.

Игровая деятельность — важный этап развития для многих животных: она помогает осваивать навыки выживания и формировать социальные связи. У играющих зверей можно заметить особые сигналы — позы, движения и звуки, побуждающие партнёра присоединиться, а также мимику, выражающую удовольствие. В возрасте от одного до двух с половиной месяцев лисятам особенно нравятся «догонялки» и игры с элементами мышкования: они ловят травинки, насекомых и даже воображаемую добычу, а иногда «мышкуют» друг на друга, отрабатывая охотничьи навыки.

Сотрудники парка продолжают наблюдение за семейством и делятся уникальными кадрами, позволяющими увидеть естественное поведение животных без вмешательства в их жизнь.