Малый театр привез в Тулу спектакль о смуте

Малый театр России привез в Тулу спектакль о смуте Фото: Алексей ФОКИН.

23 и 24 июня в Тульском академическом театре драмы стартовали гастроли Государственного академического Малого театра России в рамках программы «Большие гастроли».

Зрителям представляют спектакль «Смута. 1609–1611 гг.» по произведению Владимира Мединского, посвященный героической обороне Смоленска от польских интервентов и одному из самых драматичных периодов отечественной истории.

В постановке заняты народные и заслуженные артисты России, а также молодые актеры и студенты Высшего театрального училища имени Щепкина.