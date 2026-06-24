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НовостиЗвезды24 июня 2026 9:20

Малый театр привез в Тулу спектакль о смуте

Показы спектакля пройдут в два дня
Анна КОНЕВА
Малый театр России привез в Тулу спектакль о смуте

Малый театр России привез в Тулу спектакль о смуте

Фото: Алексей ФОКИН.

23 и 24 июня в Тульском академическом театре драмы стартовали гастроли Государственного академического Малого театра России в рамках программы «Большие гастроли».

Зрителям представляют спектакль «Смута. 1609–1611 гг.» по произведению Владимира Мединского, посвященный героической обороне Смоленска от польских интервентов и одному из самых драматичных периодов отечественной истории.

В постановке заняты народные и заслуженные артисты России, а также молодые актеры и студенты Высшего театрального училища имени Щепкина.