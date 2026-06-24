Спорт, киберспорт и творчество: в Туле готовится фестиваль «Родина без границ»

Фото: Алексей ФОКИН.
26 июня в филиале Молодежного центра «Родина» на Одоевском шоссе состоится фестиваль «Родина без границ». Гостей ждут спортивная зона с теннисом, баскетболом, настольным футболом, футболом 3х3, аэрохоккеем и надувными аттракционами.
В киберспортивной зоне можно будет поиграть в Just Dance, настольные игры, большую Дженгу и PlayStation 5.
Творческая программа включает выступления молодежи, мастер-классы по созданию сувениров на закатном станке, росписи значков, бисероплетению, изготовлению свечей из вощины и открыток из переработанной бумаги.
Также пройдет музыкальная викторина.
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