Спорт, киберспорт и творчество: в Туле готовится фестиваль «Родина без границ» Фото: Алексей ФОКИН.

26 июня в филиале Молодежного центра «Родина» на Одоевском шоссе состоится фестиваль «Родина без границ». Гостей ждут спортивная зона с теннисом, баскетболом, настольным футболом, футболом 3х3, аэрохоккеем и надувными аттракционами.

В киберспортивной зоне можно будет поиграть в Just Dance, настольные игры, большую Дженгу и PlayStation 5.

Творческая программа включает выступления молодежи, мастер-классы по созданию сувениров на закатном станке, росписи значков, бисероплетению, изготовлению свечей из вощины и открыток из переработанной бумаги.

Также пройдет музыкальная викторина.

12+