Курянин обчистил сумочку пассажирки на Московском вокзале Тулы и получил реальный срок Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы признал 35-летнего уроженца города Льгов виновным в краже денег из сумки, находившейся при потерпевшей.

В декабре 2025 года на Московском вокзале мужчина заметил, что в сумочке женщины, покупавшей билеты в кассе, лежат деньги. Ранее неоднократно судимый за кражи, он подошел к ней вплотную, вытащил более 113 тысяч рублей и покинул вокзал.

В ходе следствия подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.