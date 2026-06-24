Туляк дважды сел пьяным за руль и теперь отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор в отношении жителя Тулы, обвиняемого в неоднократном управлении авто в нетрезвом виде.

Утром 30 марта несмотря на лишение водительских прав, он вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. На улице Разливочной его остановили инспекторы ДПС. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Во время проверки документов выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное нарушение.

С учетом позиции гособвинителя прокуратуры Пролетарского района суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, лишил права управления на 5 лет и конфисковал автомобиль Chevrolet Cruze в пользу государства.