В Тульском музее оружия покажут книжную графику из собрания Музея современной истории России Фото: Алексей ФОКИН.

Завтра, 25 июня, в Тульском музее оружия откроется выставка «Печать эпохи: слова и образы. Книжная иллюстрация из собрания Государственного центрального музея современной истории России».

В экспозиции представлены шедевры книжной графики и станковые работы на литературные темы. Посетители увидят произведения Мстислава Добужинского, Александра Дейнеки, Дмитрия Бисти, Татьяны Цыплаковой, Евгения Матвеева и других известных мастеров.

Графика на выставке предстает не просто как иллюстрация к тексту, а как самостоятельное художественное высказывание — «рассказ о рассказе» в визуальных образах.

Открытие в 11:30, вход свободный.

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