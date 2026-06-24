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НовостиЗвезды24 июня 2026 7:07

В Тульском музее оружия покажут книжную графику из собрания Музея современной истории России

Экспозиция будет работать до 23 августа
Анна КОНЕВА
В Тульском музее оружия покажут книжную графику из собрания Музея современной истории России

В Тульском музее оружия покажут книжную графику из собрания Музея современной истории России

Фото: Алексей ФОКИН.

Завтра, 25 июня, в Тульском музее оружия откроется выставка «Печать эпохи: слова и образы. Книжная иллюстрация из собрания Государственного центрального музея современной истории России».

В экспозиции представлены шедевры книжной графики и станковые работы на литературные темы. Посетители увидят произведения Мстислава Добужинского, Александра Дейнеки, Дмитрия Бисти, Татьяны Цыплаковой, Евгения Матвеева и других известных мастеров.

Графика на выставке предстает не просто как иллюстрация к тексту, а как самостоятельное художественное высказывание — «рассказ о рассказе» в визуальных образах.

Открытие в 11:30, вход свободный.

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