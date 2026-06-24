В Тульской области за сутки ликвидировали пять пожаров Фото: материалы пресс-служб.

За минувший вторник, 23 июня, в Тульской области произошло пять техногенных возгораний.

В Туле на улице Маршала Жукова горело административное здание, откуда эвакуировали десять человек, а на улице Мезенцева — расселенный многоквартирный дом.

В Новомосковске в СНТ «Молодежное» случился пожар на даче. Пострадал 54-летний мужчина.

В Ефремове на улице Менделеева загорелась квартира на четвертом этаже — спасатели эвакуировали семерых детей и восемнадцать взрослых, а также спасли двух детей, четверых взрослых и двух кошек.

В Ясногорске на улице Луговой тушили сарай.

Кроме того, сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий двух ДТП в Новомосковске и Чернском районе.