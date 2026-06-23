В Туле готовятся масштабно отметить День молодежи Фото: Алексей ФОКИН.

27 июня в Ту4ле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Основными площадками станут сквер «Точка» арт-резиденции «ДКЖ» и Казанская набережная. В этот день откроется новый сезон молодежного пространства «ГАЗОН». Праздник объединит молодых людей вокруг тем мечты, самореализации, единства народов и гордости за страну.

В 15:00 на территории «ДКЖ» начнут работать тематические зоны, интерактивные пространства и концертная программа. Ключевая площадка «Молодость России» станет местом церемонии открытия, награждения и выступлений творческих коллективов. На площадке «Единство России» гости познакомятся с культурным многообразием народов, традициями и семейными ценностями через игры, хороводы, мастер-классы и «Литературный пикник» с открытым микрофоном.

Площадка «Мечта России» предложит маркет молодых предпринимателей, научно-популярный лекторий и мастер-классы. Для детей пройдут занятия по созданию игрушек в рамках акции «Родная игрушка». Всероссийская акция «Я мечтаю в России» с хештегом #МЕЧТАЮВРОССИИ объединит истории участников в интерактивную карту. Гостей также ждут лаундж-зона, фудкорт, лекторий от общества «Знание» и встреча с участником СВО Евгением Ивановым.

Кульминацией станут пенная вечеринка, выступления диджеев и розыгрыши призов. В 17:00 праздник переместится на Казанскую набережную, где откроется сезон «ГАЗОНа». В программе — настольные игры, мастер-классы по робототехнике, скетчингу, созданию украшений, занятия стретчингом, лектории, зона тенниса, консультации по грантам, сбор гуманитарной помощи, концерт и танцы с кавер-группой.

Завершится вечер в 21:00. Ожидается не менее тысячи гостей в возрасте от 14 до 35 лет и семейная аудитория.