24 июня часть туляков останутся без света из-за планового ремонта Фото: Алексей ФОКИН.

В среду, 24 июня, в ряде районов Тулы пройдут отключения электроэнергии в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами. Подача света будет приостановлена по следующим адресам:

- улица Пугачева, 1-19 (нечетн.), 1-а, 11-а; улица Рогожинская, 3-19 (нечетн.), 4-14 (четн.); улица Буденного, 81, 83, 100; улица Демьянова, 6; улица Ершова, 11; улица Рогожинская, 7 (с 9:00 до 17:00);

- улица Дрейера, 14; улица Луначарского, 44 (с 9:00 до 17:30);

- Мясново: улица Чмутова, 1в, 1-а, 6-18 (четн.), 3, 24, 36-а, 80; улица Н. Студенка, 3-23 (нечетн.), 2-8 (четн.), 26, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 6-а, 9-а, 15-а, 29; улица Ликбеза, 1-а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 21; улица Б. Кулига, 1-57 (все дома), 2-а, 14-а, 28-а; улица Н. Упская, 56, 60; улица В. Выселковая, 1-36, 6а, 7а, 7б, 9а, 11а, 12а, 17а, 19а; 1-й Клинской проезд, 1; М. Кулига 1-15 (нечетн.), 2-6 (четн.), 3б, 9а, 13а, 13б, 13в; улица В. Студенка 3-17 (нечетн.), 2-20 (четн.), 11а, 12а, 13а (с 9:00 до 16:00);

- улица Фрунзе, 2 (с 9:00 до 16:00);

- улица Октябрьская, 41, 43, 45, 45-а, 45-б, 47-а, 49, 77; улица Галкина, 20, 22, 24, 26; улица Максима Горького, 2 (с 9:30 до 14:00).