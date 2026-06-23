Тульский инспектор ДПС помог мотоциклисту с заглохшим двигателем на трассе М-2 в сильный дождь Фото: Алексей ФОКИН.

13 июня мужчина направлялся в Москву по трассе М-2 «Крым» на мотоцикле. Внезапно пошел сильный дождь, и у мотоцикла заглох двигатель. Водитель успел съехать к обочине, но проезжающих машин не было, связи не оказалось, телефон разряжался.

В этот момент к нему подъехал инспектор ДПС, предложил помощь, пригласил в автомобиль обогреться. Он переложил мужчине горячий кофе, помог найти эвакуатор и дал возможность связаться с близкими.

«Когда оказываешься в такой ситуации, легко растеряться. Благодаря внимательности и неравнодушию инспектора эта история закончилась благополучно», — отметил мужчина. Водитель поблагодарил сотрудника за человеческое отношение.