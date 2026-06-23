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НовостиПроисшествия23 июня 2026 10:28

При пожаре в пятиэтажке спасли 31 человека и двух кошек, а ребенка вынесли на руках в Ефремове Тульской области

Возгорание было оперативно ликвидировано
Игорь КОПЫТОВ
При пожаре в пятиэтажке спасли 31 человека и двух кошек, а ребенка вынесли на руках в Ефремове Тульской области

При пожаре в пятиэтажке спасли 31 человека и двух кошек, а ребенка вынесли на руках в Ефремове Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.

В Ефремове на улице Менделеева произошел пожар в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. Огнеборцы прибыли через 5 минут, квартира горела открытым пламенем на площади 50 квадратных метров.

Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей, четверо взрослых и две кошки. Испугавшегося 12-летнего мальчика выносили по задымленному подъезду на руках. Сотрудники 29-й пожарно-спасательной части эвакуировали 7 детей и 18 взрослых. Одной кошке дали кислород из маски аппарата со сжатым воздухом.

Всего спасен 31 человек и два животных, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.