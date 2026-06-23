Ведущие шоу «Маршрут построен» сняли выпуск о тульских достопримечательностях Фото: Алексей ФОКИН.

Ведущие тревел-шоу Ульяна и Алиса с популярного телеканала приехали в Тульскую область, чтобы увидеть, как сегодня живет регион. В новом выпуске они попробовали себя в роли пряничных мастеров, прогулялись по креативным кластерам «Искра» и «Октава», а также посетили усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, где узнали о жизни писателя и попробовали знаменитый анковский пирог, любимый десерт семьи Толстых.

Авторы программы отмечают, что Тула давно перестала ассоциироваться только с пряниками и самоварами: сегодня это место, где сохраняют традиции и создают современные пространства для жизни, творчества и отдыха.