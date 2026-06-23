Библиотеки Тульской области восстанавливают хронику военных лет по архивным газетам Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В год 85-летия героической обороны Тулы и 50-летия присвоения городу звания «Город-герой» специалисты Регионального библиотечно-информационного комплекса подготовили проект «Хроника повседневного мужества». На основе архивных газет день за днем воссоздается жизнь Тульской области с 22 июня 1941 года до Великой Победы в мае 1945-го.

Газеты, вышедшие 22 июня 1941 года, рассказывали о мирной жизни: выпускниках школ, летнем отдыхе детей, работе предприятий и колхозов, культурных событиях и планах на будущее. Проект продолжает работу, начатую в 2020 году в рамках сетевого проекта «Герой газетной полосы», за время которого исследованы десятки наименований районных и областных газет военного времени. Познакомиться с материалами можно на тематическом сайте и официальных сообществах в соцсетях.