В Туле 24 июня ограничат подачу холодной воды и организуют ее бесплатную раздачу. Фото: Алексей ФОКИН.

24 июня в Туле пройдут масштабные работы по подготовке Масловско-Песоченского водозабора к зимнему периоду. В связи с этим с 8:00 до 24:00 будет снижено давление холодного водоснабжения, а в некоторых локациях возможны полные перебои с подачей ресурса. Жителям настоятельно рекомендуют заранее сделать запасы воды.

Пониженное давление и локальные отключения затронут южные части Советского, Центрального и Привокзального округов. Под ограничение попадет территория южнее улицы Пушкинской, ограниченная проспектом Ленина, районом Зеленстроя, Калужским шоссе и улицей Рязанской. Также проблемы с напором испытают жители Новомосковского шоссе, деревни Гостеевка и множества поселков, включая Мясново, Лихвинку, Михалково, Петровский, Косую Гору, Скуратовские поселки, Новый, Рассвет, Иншинский, села Зайцево, лощины Харино, деревень Хопилово и Дементеево.

Полностью холодная вода будет отключена в военном городке Берники, а также в деревнях Берники, Селиховое, Площанки, Барыково и Помогалово. После завершения всех ремонтных мероприятий возможно временное ухудшение качества воды, которое выразится в повышении мутности и содержания железа.

Для обеспечения населения в течение дня будет работать бесплатная раздача воды.

В Советском территориальном округе автоцистерны будут дежурить с 14.00 до 17.00 в сквере Славянский бульвар на пересечении улиц Белкина и Болдина. Питьевую воду из киосков Ключ Здоровья можно будет получить с 9.00 до 20.00 на улицах Свободы, 9 Мая, Ленинградской, а также на проспекте Ленина.

В Центральном округе подвоз воды из автомобилей запланирован на время с 9.30 до 13.00 у дома 111 по проспекту Ленина. Киоски с питьевой водой в этом округе будут работать на улицах Циолковского, Льва Толстого, Николая Руднева, Рязанской, Бандикова, Перекопской и проспекте Ленина. Также точки выдачи охватят поселки Скуратово, Менделеевский и микрорайон Басово-Прудный.

В Привокзальном округе машины с водой будут работать с 9.00 до 13.00 на улице Ползунова и с 14.00 до 20.00 на проспекте Ленина. Разлив воды из стационарных киосков охватит широкую географию района. Пункты выдачи разместятся на улицах Седова, Макаренко, Сурикова, Генерала Маргелова, Парашютном проезде, улицах Летчика Пирожкова и Болотова. Кроме того, воду можно будет набрать в поселках Рассвет, Иншинский, Косая Гора и Новый.