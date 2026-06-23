На Одоевскую башню Тульского кремля вернули икону Казанской Божией Матери Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Тульского музейного объединения завершили реставрацию иконы, которая заняла месяц. Работы включали укрепление красочного слоя, восстановление лакового покрытия и точечную тонировку поврежденных участков.

Казанская икона является одной из самых почитаемых православных святынь, ее образ в нише над воротами башни - часть исторического облика кремля. Башня получила второе название Казанская именно из-за этой иконы. Возвращение образа состоялось накануне визита в Тулу патриарха Кирилла, который пройдет 28 июня.