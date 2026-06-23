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НовостиОбщество23 июня 2026 11:35

На Одоевскую башню Тульского кремля вернули икону Казанской Божией Матери

Возвращение образа состоялось накануне визита в Тулу патриарха Кирилла
Игорь КОПЫТОВ
На Одоевскую башню Тульского кремля вернули икону Казанской Божией Матери

На Одоевскую башню Тульского кремля вернули икону Казанской Божией Матери

Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Тульского музейного объединения завершили реставрацию иконы, которая заняла месяц. Работы включали укрепление красочного слоя, восстановление лакового покрытия и точечную тонировку поврежденных участков.

Казанская икона является одной из самых почитаемых православных святынь, ее образ в нише над воротами башни - часть исторического облика кремля. Башня получила второе название Казанская именно из-за этой иконы. Возвращение образа состоялось накануне визита в Тулу патриарха Кирилла, который пройдет 28 июня.