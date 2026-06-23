В ДТП в Узловском районе пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Renault. Фото: Алексей ФОКИН.

Утром 22 июня в Узловском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария зафиксирована в 09:50 на 49-м километре автомобильной трассы «Тула-Новомосковск».

По предварительным данным, 72-летний мужчина, управлявший Renault Duster, решил выполнить разворот. Не уступив дорогу и не убедившись в безопасности маневра, он спровоцировал столкновение с Renault Sandero, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате удара травмы получили находившиеся в Renault Sandero люди. Пострадали сам водитель и его юная пассажирка — 10-летняя девочка. Медики оперативно доставили пострадавших в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.