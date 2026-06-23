Порыв ветра и оставленная на плите еда: в Новомосковске полностью сгорел дачный дом. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске произошел серьезный инцидент. На территории садоводческого товарищества «Молодежное» загорелся загородный дом. Спасательные службы отреагировали молниеносно: расчеты прибыли на участок уже через 11 минут после экстренного вызова. Для борьбы со стихией привлекли 2 единицы спецтехники и 6 сотрудников МЧС. Им удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади 42 квадратных метра.

Как выяснили специалисты, трагедия случилась из-за банальной неосторожности во время готовки. Владелец оставил еду на включенной плите без присмотра, при этом рядом было распахнуто окно. Порыв ветра затянул занавески прямо к источнику тепла, что спровоцировало мгновенное воспламенение. Огонь стремительно распространился по комнатам, за считанные минуты охватив значительную часть постройки.

54-летний мужчина попытался справиться с огнем своими силами, однако пламя оказалось слишком мощным. В результате неудачного тушения дачник получил термические ожоги. Само строение спасти не удалось — дачный дом выгорел дотла.