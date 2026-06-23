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НовостиЗвезды23 июня 2026 10:40

Тульская филармония завершила 88-й сезон большим концертом «Музыка лета»

Летом музыканты будут давать концерты на открытых площадках
Игорь КОПЫТОВ
Тульская филармония завершила 88-й сезон большим концертом «Музыка лета»

Тульская филармония завершила 88-й сезон большим концертом «Музыка лета»

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ознаменование закрытия очередного сезона в Доме Дворянского собрания Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Игоря Манашерова исполнил программу, посвященную вальсу в русской и зарубежной музыке.

В сезоне прошли десятки концертов, фестивалей и проектов с участием тульских коллективов и приглашенных звезд, включая Юрия Башмета, Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Продолжена поддержка молодых талантов, в том числе через проекты «Ступеньки мастерства» и «Диалог поколений».

В межсезонье запланированы концерт Николая Луганского, опера «Золотой петушок» на Соборной площади 15 августа и участие в акции «Ночь кино» 29 августа.