Туляки завоевали золото и серебро на открытом первенстве по тяжелой атлетике. Фото: Алексей ФОКИН.

В Калужской области завершилось открытое первенство по тяжелой атлетике, приуроченное к памяти Льва Константиновича. Этот турнир объединил на помосте атлетов из Калужской, Московской и Тульской областей.

Соревнования прошли с 19 по 21 июня и были посвящены заслуженному тренеру РСФСР, мастеру спорта СССР и 2-кратному олимпийскому чемпиону среди «Мастеров».

Отличных результатов добились спортсмены тульской школы ОКСШОР. Давид Оганнисян продемонстрировал превосходную силу и технику, завоевав 1 место и высшую награду турнира. Еще три представителя региона поднялись на вторую ступень пьедестала. Серебряные медали и 2 место по итогам первенства получили Сержик Тоноян, Виталий Потапов и Арсений Ёров.