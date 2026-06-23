Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт23 июня 2026 10:18

Туляки завоевали золото и серебро на открытом первенстве по тяжелой атлетике

Соревнования прошли с 19 по 21 июня
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки завоевали золото и серебро на открытом первенстве по тяжелой атлетике.

Туляки завоевали золото и серебро на открытом первенстве по тяжелой атлетике.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Калужской области завершилось открытое первенство по тяжелой атлетике, приуроченное к памяти Льва Константиновича. Этот турнир объединил на помосте атлетов из Калужской, Московской и Тульской областей.

Соревнования прошли с 19 по 21 июня и были посвящены заслуженному тренеру РСФСР, мастеру спорта СССР и 2-кратному олимпийскому чемпиону среди «Мастеров».

Отличных результатов добились спортсмены тульской школы ОКСШОР. Давид Оганнисян продемонстрировал превосходную силу и технику, завоевав 1 место и высшую награду турнира. Еще три представителя региона поднялись на вторую ступень пьедестала. Серебряные медали и 2 место по итогам первенства получили Сержик Тоноян, Виталий Потапов и Арсений Ёров.